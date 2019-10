«Gratis»-Kanarienvogel in Plastiksack ausgesetzt

Zuerst dachte sich C.G.* nicht viel dabei, als sie beim Spielplatz in Unterseen lautes Vogelgezwitscher vernahm. «Als ich jedoch bemerkte, dass das Gepiepse aus einer Plastiktasche bei der Sitzbank kam, bin ich sofort zum Sack geeilt», so die Oberländerin. Was sie dort sah habe sie sehr wütend gemacht: «Da war eine einsamer kleiner Vogel in einem viel zu kleinen Käfig.» Zwischen den Drähten sei ein «Gratis»-Zettel angebracht gewesen.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein ausgesetztes Tier gefunden? Ja

Nein

Ich weiss es nicht

Auch andere Menschen seien dann auf den Vogel aufmerksam geworden, darunter ein älteres Ehepaar, das ganz in der Nähe im Garten arbeitete. «Sie kannten einen Tierarzt und wollten den Vogel dort sogleich untersuchen lassen», sagt G. Ausserdem hätten sie den Vogel auch gleich aufnehmen wollen: «Das Paar war sehr nett und versprach, den Kanarienvogel bei sich zuhause aufzunehmen, einen grösseren Käfig zu besorgen und auch einen anderen Kanarienvogel als Gesellschaft zu kaufen.»

Wie ging es weiter?

Das Vorfall ereignete sich vor einigen Tagen, doch der Vogel geht G. nicht mehr aus dem Kopf. «Er ist mir ungeheuer ans Herz gewachsen und ich bereue, dass ich keinen Kontakt zum Paar habe.» Sie würde gerne wissen, wie es mit dem Vogel weitergegangen ist und wie er nun lebt.

(Keine) Anzeige gegen Besitzer

Das Ganze sei für sie eh noch nicht abgeschlossen: «Ich habe ein Foto des Vogels auf Facebook veröffentlicht. Dieses hat viele Reaktionen ausgelöst. 500 Mal wurde der Beitrag geteilt und etliche Male kommentiert. Ich will nun den Besitzer finden.» Sie finde es wichtig, dass dieser zur Rechenschaft gezogen wird: «Ein Tier einfach auf der Strasse auszusetzen geht gar nicht.» Sie habe auch Anzeige gegen Unbekannt einreichen wollen: «Die Polizisten rieten mir jedoch davon ab und meinten, dass die Anzeige nur wenig Chancen auf Erfolg habe.»

Das lässt Helen Sandmeier, Sprecherin des Schweizer Tierschutzes, nicht gelten: «Wenn ein Tier ausgesetzt wurde, dann gehört das angezeigt.» Es sei von Gesetzes wegen verboten, Tiere auf die Strasse zu stellen. In der Tat seien die Chancen, den Halter ausfindig zu machen, zwar eher klein. «Das spielt jedoch keine Rolle. Es ist eine Grundsatzfrage», sagt sie.

*Name der Redaktion bekannt.

(cho)