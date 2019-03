Frau in eigenem Haus gefesselt und ausgeraubt

An der Hauptstrasse in Murgenthal AG ist am Mittwochabend eine 47-jährige Masseuse überfallen worden. Kurz nach 20 Uhr sei ein unmaskierter Mann, der sich zuvor telefonisch gemeldet hatte, an ihrer Haustür erschienen, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Sobald er im Haus war, packte er sie. Zwei maskierte Komplizen folgten ins Innere.

Die drei Männer bedrohten die Frau und forderten Geld. Anschliessend fesselten sie sie mit Klebeband und durchsuchten das Haus. Die Männer konnten mit mehreren hundert Franken Bargeld fliehen.

Polizei sucht Augenzeugen

Das Opfer wurde gefesselt zurückgelassen. Um etwa 20.40 Uhr gelang es dem Opfer, die Polizei zu alarmieren. Eine Fahndung nach den Tätern blieb bisher jedoch erfolglos, wie es in der Mitteilung heisst. Die Ermittlungen laufen.

Beim unmaskierten Mann, der als erster an der Haustür erschienen war, soll es sich laut Angaben des Opfers um einen etwa 50-jährigen Mann handeln, der gebrochen deutsch sprach. Die Komplizen hatten eine feste Statur und waren schwarz gekleidet.

Augenzeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (062 835 80 26) in Verbindung zu setzen.

(vro)