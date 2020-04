Frau kurz nach Mitternacht überfallen

Die Polizei sucht in Biel BE nach einem unbekannten Mann, der in der Nacht auf den letzten Samstag eine Frau überfallen haben soll. Die Frau war gemäss Ermittlungen der Polizei kurz vor o0.30 Uhr zu Fuss auf dem Trottoir entlang der Ernst-Schüler-Strasse unterwegs. Auf Höhe der dortigen Hausnummer 15 griff der Unbekannte sie plötzlich von hinten an.

Laut schrie die Frau um Hilfe. Eine Passantin und ein Passant, die zufällig in der Nähe waren, eilten zur Stelle. Beim Auftauchen dieser Beiden liess der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss in Richtung Nidaugasse. Wie die Kapo mitteilt, verfolgte der zur Hilfe geeilte Mann den Flüchtenden. Dennoch konnte der Unbekannte später nicht mehr aufgespürt werden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Angreifer, der die Passantin beim Überfall zudem auch oberflächlich verletzt hatte. Die Kantonspolizei Bern sucht ebenfalls Zeugen. Hier insbesondere die Frau, die sich um das Opfer gekümmert hatte sowie der Mann, der den Flüchtigen erst noch verfolgt hatte.

Der Täter wird als dunkelhäutiger Mann von 175 bis 180 Zentimeter Körpergrösse zwischen 25 und 35 Jahren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine rote Oberbekleidung und eine Kappe oder Kapuze getragen haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

