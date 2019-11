Frau ohne Fahrausweis prallt in Linienbus

Die Kantonspolizei Aargau erhielt am Dienstagmorgen die Meldung, dass eine Lenkerin in Oftringen AG mit ihrem Auto in einen wartenden Linienbus gekracht ist. Die ausgerückte Kantonspolizei stellte am Unfallort fest, dass der 39-jährigen Türkin bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Führerschein entzogen worden war.

Die Frau zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf zirka 20'000 Franken geschätzt. Die Kantonspolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

