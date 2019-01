Frau schläft angetrunken am Steuer ein

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht: Eine Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Solothurnerstrasse in Olten in Richtung Ampelanlage der Gäuerstrasse. Sie verlor in der Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Grund: Sie schlief mittendrin ein. Folglich prallte sie seitlich in eine Strassenlampe und kam so zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Da die 41-jährige Frau in angetrunkenem Zustand fuhr, wurde ihr den Führerausweis entzogen. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin blieben bei dem Unfall jedoch unverletzt. Das Fahrzeug hatte einen Totalschaden.

(pal)