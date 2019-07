Frau stirbt bei Abstieg von Gasterespitz

Gegen 12.30 Uhr Uhr am Mittwoch verunglückte in der Region Wildelsige in Kandersteg eine Frau. Die aufgebotenen Rettungskräfte der Rega konnten die Person vor Ort rasch lokalisieren. Bei der Frau konnte indes nur noch der Tod festgestellt werden. Es handelt sich um eine 49-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war die Frau zuvor in Begleitung einer Person auf einem Bergwanderweg im Abstieg vom Gasterespitz in Richtung Balmhornhütte unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärten Gründen rund 40 Meter in die Tiefe stürzte. Die Begleitperson blieb unverletzt und wurde mit einem Helikopter der Rega ausgeflogen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(sul)