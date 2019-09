Frau attackiert ihren Ehemann mit Messer

Die Kantonspolizei Solothurn traf am Mittwochmorgen in einer Wohnung in Dereningen auf ein verletztes Ehepaar. Beide – die Frau sowie der Mann sind im Rentenalter – wiesen Schnittverletzungen auf und. Während die Verletzten ins Spital eingeliefert wurden, untersuchte die Polizei die Spuren am Tatort.

Frau stach mit Messer zu

Dabei wurde klar: «Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte die Frau ihren Ehemann und sich selbst mit einem Messer», teilt die Polizei nun mit. Das genaue Motiv und der exakte Hergang der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

(miw)