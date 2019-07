Frau von Auto eingeklemmt – tot

In der Garageneinfahrt eines Hauses in Kriechenwil BE ist es am Mittwochabend zu einem Polizei-, Ambulanz- und Feuerwehreinsatz gekommen. Eine leblose Frau wurde unter einem Auto aufgefunden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Frau bestätigen.

Um die Frau unter dem Auto hervorzuholen, musste das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben werden. Daraufhin gelang es den Einsatzkräften, die Frau zu bergen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 75-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Unfallursache unklar

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern hatte sich die Frau in unmittelbarer Nähe des Autos aufgehalten, als dieses ins Rollen geriet. Infolgedessen geriet die Frau unter das Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. «Warum das Auto ins Rollen geriet, wird noch untersucht», sagt Polizeisprecher Dino dal Farra. «Die Abklärungen sind im Gang.» Offenbar geht die Polizei von einem Unfall aus.





