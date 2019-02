Diese Badi braucht einen Lawinenexperten

Das Berner Freibad Weyermannshaus ist in vielerlei Hinsicht speziell: So verfügt es über das grösste Schwimmbecken der Schweiz. Im Notfall muss der Bademeister per Boot zur Mitte des Beckens ausrücken. Und nun hat das «Weyerli» auch noch einen Lawinenfachmann. Das Freibad steht nicht etwa in einer lawinengefährdeten Zone, sondern mitten in der Bundesstadt. Einen Lawinenfachmann braucht das Bad, damit dieser ein kleines Pistenfahrzeug bedienen darf.

Ein Pistenfahrzeug in einem Freibad ist nun auch nicht eben gängige Praxis, mag man einwenden. Doch des Rätsels Lösung ist die Folgende: Das Freibad verwandelt sich im Winter in ein Mikro-Skigebiet.

Beliebtes Pistchen am Schwimmbadhügel

Mit dem Eisabrieb der Berner Kunsteisbahnen wird für Kinder eine kleine, rund 100 Meter lange Skipiste präpariert und unterhalten. Ein begehbares Förderband transportiert die Knirpse zum Start auf einem Hügelchen der Freibad-Liegewiese. Von dort können die kleinen Schneeflitzer hinuntersausen. Letztes Jahr wurde die Piste erstmals über den Winter betrieben.

Das kostenlose Angebot ist beliebt. Jeweils am Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag tummeln sich viele Kinder auf dem Pistchen. Damit die Präparation etwas besser geht, hat die Stadt für diese Saison ein kleines Occasion-Pistenfahrzeug angeschafft, wie Markus Gasser vom Berner Sportamt eine Meldung der «Berner Zeitung» bestätigte.

Nur im Skigebiet

Auch wenn das Pistenfahrzeug ebenso klein ist wie die Piste, die gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten. Und diese besagen unter anderem, dass Pistenfahrzeuge nur in Skigebieten verkehren dürfen und die Fahrer einen entsprechenden Kurs absolviert haben müssen, der auch Schnee- und Lawinenkunde beinhaltet.

Nun ist das «Weyerli» also nicht nur das Freibad mit dem grössten Becken, sondern auch ein offizielles Skigebiet mit Lawinenfachmann. Da fehlt eigentlich nur noch ein waschechter Lawinensuchhund mit Fässchen um den Hals.

Die Skisaison im Freibad in Westen Berns geht in diesen Tagen übrigens zu Ende. Zu stark scheint die Frühlingssonne und lässt das Skigebiet in der Badi dahinschmelzen.

