Fremder wollte Kind mit Plüschtier ins Auto locken

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Heimisbach BE versucht, ein Mädchen mit einem Plüschtier und Süssigkeiten ins Auto zu locken. Wie der Fernsehsender TeleBärn berichtete, ereignete sich einige Tage zuvor ein ähnlicher Vorfall im bernischen Ursenbach.

«Wir wollen keine Angst verbreiten»

Martin Kästli, Gesamtschulleiter Sumiswald-Wasen, reagierte im Fall von Heimisbach umgehend und schickte den Eltern noch am selben Tag einen Brief. «Wir wollen sensibilisieren, aber Angst wollen wir nicht verbreiten», erklärt der Schulleiter.

Eine Mutter, deren Kind in der betroffenen Schule unterrichtet wird, ist zufrieden: «Unsere Kinder wurden am Donnerstag über den Vorfall informiert; ihnen wurde auch erklärt, wie damit umgegangen werden soll.»

Mann wollte Mädchen mit Süssigkeiten anlocken

Bereits am Montag wurde in Ursenbach in der Nähe des Schulareals ein Mädchen von einem fremden Mann angesprochen. Auch ihr sollen Süssigkeiten angeboten worden sein, um sie ins Auto zu locken. «Das Mädchen ging nach Hause und meldete es umgehend seiner Mutter», sagt Barbara Leuenberger, Schulleiterin in Ursenbach. Danach sei die Schule umgehend informiert worden. Auch in dieser Schule wurden die Kinder entsprechend sensibilisiert. In beiden Schulen wurden die Kinder für ihre rasche Reaktion und das richtige Verhalten gelobt.

Die Kantonspolizei Bern hat Kenntnis von den beiden Vorfällen. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang bestehe, ist noch unklar. Die Ermittlungen sind im Gang.

(km)