Fuchs dringt in Gefängnis ein und stiehlt Ferkel

Die Justizvollzugsanstalt Witzwil ist bekannt für ihren riesigen Landwirtschaftsbetrieb. In diesem haben die Häftlinge die Möglichkeit, kleinere Aufgaben zu übernehmen und auf dem Betrieb zu arbeiten. Seit geraumer Zeit gibt es jedoch ein Problem: Ein dreister Fuchs bedient sich immer wieder an den Ferkeln, die in der Anstalt in Freilandhaltung leben.

«Seit etwa zwei Jahren ist das Problem massiv», wird der Betriebsleiter des Landwirtschaftsbetriebs, Alfred Burri, in der «Bauernzeitung» zitiert. Denn der oder die Füchse schaffen es immer wieder, den Zaun zu überwinden, um sich ein Ferkel zu holen. Entweder graben sie sich unter dem Zaun durch oder sie springen darüber. «Der Fuchs nimmt vielleicht ein bis zwei Ferkel mit, tötet im Rausch aber viel mehr – ähnlich, wie wenn er in einen Hühnerstall eindringt», so Burri.

Schlaue Füchse

Burri vermutet, dass die Füchse immer dann zuschlagen, wenn die Schweine Junge haben, denn dann sind sie mit der Geburt beschäftigt und können ihre Ferkel nicht beschützen. Wie gross der Verlust an Ferkeln ist, kann Burri nicht genau beziffern. Doch es seien «eher fünfzig als dreissig».

