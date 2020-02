Gleitschirmpilot touchiert Dach – tot

Wie die Kapo Bern am Dienstag mitteilt, kam es am Freitag in Belprahon BE zu einem Gleitschirmunfall. Nachdem der Unfall der Kapo gemeldet wurden, stiessen Polizisten vor Ort auf einen schwer verletzten 55-jährigen Mann. Er wurde durch ein Ambulanzteam versorgt, ehe er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde.

Am Montag erlag der Mann aus dem Kanton Bern dort seinen Verletzungen. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand hatte der Pilot beim Landemanöver ein Dach eines Gebäudes touchiert und war in der Folge mehrere Meter abgestürzt», so Kapo-Sprecher Christoph Gnägi.

Zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls wurde eine Untersuchung eröffnet.

