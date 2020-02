Fussballer rennt betrunken durch Simplontunnel

Der feuchtfröhliche Teamausflug einer Walliser Fussballmannschaft endete im Juli 2019 ziemlich bizarr. Ein 19-jähriger Spieler wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft Oberwallis verurteilt.

Der junge Mann hatte auf dem Heimweg von Domodossola (I) zurück ins Wallis den Anschluss an die Gruppe verloren. Am italienischen Grenzbahnhof Iselle war er aus dem Zug gestiegen und verpasste es, rechtzeitig wieder einzusteigen. So fuhr der 18-Uhr-Zug ohne ihn in Richtung Schweiz los.

Wie der «Walliser Bote» berichtet, entschloss sich der betrunkene Fussballer dann, den Heimweg ins Wallis zu Fuss durch den rund 20 Kilometer langen Simplontunnel in Angriff zu nehmen.

Ein gefährliches Unterfangen: Anfangs beleuchtete der junge Mann den Boden des Eisenbahntunnels noch mit seiner Handy-Lampe aus, doch schnell war der Akku leer. So hatte der Fussballer weder Licht noch die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Und so eilte der Betrunkene, sich der Wand entlang tastend, weiter und weiter durch den dunklen Tunnel.

Lokführer entdeckte den Betrunkenen

Nach gut zwei Stunden und gemäss Akten 17,5 Kilometern entdeckte ein heranfahrender Lokführer die Gestalt im Tunnel. Sofort erfolgte der Rettungseinsatz der BLS: Der Mann konnte in Sicherheit gebracht werden. Die ebenfalls ausgerückte Polizei stellte beim 19-Jährigen einen Alkoholwert von 2,4 Promille fest.

Doch der Fussmarsch – oder in Anbetracht der zurückgelegten Strecke eher Lauf – hat gröbere finanzielle Konsequenzen für den Sportler. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn eine Geldstrafe von 900 Franken ausgesprochen. Dies mit einer Probezeit von zwei Jahren. Überdies muss der Walliser eine Busse von 300 Franken sowie Verfahrenskosten von 1150 Franken zahlen. Doch nicht nur das: Der BLS muss der Verurteilte zudem mehrere Tausend Franken Schadensersatz zahlen. Denn wegen seines Marschs durchs Tunnel wurde der Schienenverkehr vorübergehend gesperrt. Mehrere Züge fielen aus und es kam zu grossen Verspätungen.

