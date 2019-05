Fussballfans bestehlen Shop und blockieren Zug

Am Samstag fand in Biel das Fussballspiel zwischen dem FC Biel und dem FC Solothurn statt. Nach dem Spiel machten sich die rund 80 Fans des FC Solothurn mit dem Regionalzug auf den Rückweg in Richtung Solothurn.

In Grenchen verliessen etwa vier bis sechs Vermummte den Zug, um im Avec-Shop am Bahnhof Süd diverse Getränke zu stehlen. In dieser Zeit wurde der Regionalzug durch weitere Fans an der Weiterfahrt gehindert.

Knallkörper gezündet

In Solothurn verliess die Gruppierung schliesslich den Zug. Ein Teil davon, etwa 40 Personen, ging in die Stadt, wo sie sich im Bereich Kreuzackerquai und Landhausquai aufhielten. Die

Fans haben in der Altstadt vereinzelt Knallkörper gezündet. Zu Sachbeschädigungen ist es nicht gekommen.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht entsprechende Abklärungen. Personen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 71 11.

(sul)