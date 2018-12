Frau (69) stirbt nach Unfall auf Fussgängerstreifen

In Langnau im Emmental kam es am Mittwochabend zu einem tragischen Unfall mit tödlichen Folgen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern überquerte eine Frau zu Fuss die Haldenstrasse auf dem Fussgängerstreifen auf Höhe der Bernhard-Antener-Treppe, als sie von einem Auto erfasst wurde, das vom Bärenplatz herkommend in Richtung Oberfeldstrasse unterwegs war.

Bildstrecken 11 Verletzte in 1 Woche bei Unfällen auf Zebrastreifen

Die 69-jährige Fussgängerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Sie wurde zuerst von einer umgehend ausgerückten Polizeipatrouille betreut und danach von einem Ambulanzteam medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Trotz der Rettungsmassnahmen erlag die Frau kurze Zeit später im Spital ihren schweren Verletzungen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Für die Unfallarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt während rund drei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



(bho)