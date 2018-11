Fussgängerin (83) mit Rollator tödlich verunfallt

Am Donnerstag wurde der Kantonspolizei Bern kurz vor 9 Uhr ein schwerer Unfall gemeldet. Eine 83-jährige Frau war mit dem Rollator auf dem Trottoir entlang der St. Urbanstrasse stadtauswärts unterwegs, als sie auf Höhe des Spitals auf die Strasse geriet. In der Folge wurde die Bernerin von einem Auto erfasst, das auf der in Richtung Stadtzentrum fuhr.

Die Passantin wurde dabei schwer verletzt und sofort von Ersthelfern betreut. Anschliessend wurde sie ins Spital gebracht. Trotz der Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass die Frau dort wenig später ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

