Fussballfans randalieren am Thuner Bahnhof

Am Bahnhof in Thun ist es nach dem Spiel des FC Thun gegen die Zürcher Grasshoppers zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Auf dem Video eines Leserreporters ist zu sehen, wie Einsatzkräfte in Vollmontur mit Steinen beworfen werden.



«Die Fans haben Velos herumgeworfen, sie haben Steine von den Gleisen geholt und damit Leute beworfen. Ein Linienbus wurde beschädigt», sagt der Leser, der anonym bleiben möchte. Es seien ausserdem Pyros und Rauchbomben gezündet worden.

Polizei bestätigt Einsatz

Eine weitere Leserin berichtet, dass es sich sogar um zwei Busse handelt, die völlig zerstört wurden. Es seien GC-Fans gewesen, welche die Angriffe ausgeübt hätten.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten einen laufenden Einsatz wegen randalierender Fussball-Anhänger. Weitere Informationen konnten vorerst nicht erteilt werden.

GC musste sich am Abend mit einem 0:1 gegen die Thuner geschlagen geben.



