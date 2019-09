«Unter Hundebesitzern herrscht Panik»

Eine mit Scherben bespickte Cervelat wurde diese Tage in Marly gefunden. Mehrere Bilder der präparierten Fleischstücke wurden auf Facebook geteilt und haben hitzige Diskussionen ausgelöst. Wie die «Freiburger Nachrichten» berichten, erstattete ein Bewohner von Marly schliesslich Anzeige gegen Unbekannt, nachdem er das mit Glas bespickte Cervelastück im dortigen Gebiet Bois du Roule gefunden hatte. Die Ermittler sind nun aktiv: Die Polizei hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

«Alle sind in Alarmbereitschaft»

Die Gemeindepolizei Marly hat zudem auf einzelnen Abschnitten in der Gemeinde und entlang der dortigen Ärgera Plakate aufgehängt, die die Einwohner über die Gefahr informieren.

«Unter den Hundebesitzern in Marly herrscht Panik», erzählt eine Einwohnerin, «es sind alle in Alarmbereitschaft.» Sie sei mit ihrem Hund entlang der Ärgera spazieren gegangen, dabei hätten sie vier Menschen auf die Gefahr angesprochen: «Alle haben mich vor diesem Hundehasser gewarnt», so die Frau.

Auch die Polizei rät zur Vorsicht. Die Ermittler können derzeit noch nicht sagen, ob auch Cervelat-Stücke mit Scherben entlang des Flusses ausgelegt wurde, ihr sei derzeit nur der Fall von Bois du Roule bekannt. «In Absprache mit dem Kantonstierarzt untersuchen wir die Wanderwege», so die Kantonspolizei.

(km)