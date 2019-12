Gartenbeizli mitten in der Stadt brennt lichterloh

Kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend ist im Thuner Bälliz die Gartenwirtschaft des Restaurants Kaffeemühle in Brand geraten. Ein Leser-Video zeigt, wie in der Einkaufsmeile die Flammen lodern.

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Fassade der benachbarten Liegenschaften verhindern, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Verletzt worden niemand, die Brandursache sei unklar.

(sul)