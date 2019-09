Gasgrill explodiert mit Riesenknall auf Balkon

«Die Menschen sind in Panik geraten», schreibt ein Leserreporter aus Siders VS. In einer Wohnsiedlung hatte es einen Riesenknall gegeben. Dann ertönten Sirenen. Ein weiterer Leserreporter hat den Moment auf Video festgehalten, als ein grosses Feuer auf einem Balkon in eine lautstarke Explosion überging.



Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Kantonspolizei Wallis den Vorfall. Ein Gasgrill sei auf einem Balkon explodiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

