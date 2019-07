Gummiboot bleibt an Brücke kleben

Bange Sekunden auf der von Gummibooten überfüllten Aare: Eine Leser-Reporterin beobachtete am Sonntagnachmittag von der Badi in Münsingen BE aus, wie Aareböötler direkten Kurs auf einen dortigen Brückenpfeiler nahmen.

Die sechs Flussregeln der SLRG

- Schlauchbootfahrer müssen mit einer

Rettungsweste ausgerüstet sein

- Die auf dem Boot angegebene Nutzlast

darf nicht überschritten werden

- Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind

nicht mehr manövrierfähig

- Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der

Fahrt zuerst erkundet werden

- In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen)

wagen sich nur gute und geübte Schwimmer

- Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen.

Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt

im Wasser

Kurz bevor sich das kleine Schlauchboot durch den Wasserdruck am Pfeiler aufbäumte, konnten die vier Insassen noch ins Wasser springen. «Diese Gummiböötler hatten grosses Glück», sagt Leser-Reporterin Iris Pauchard. Die zwei jungen Frauen und zwei jungen Männer konnten sich schwimmend ans Ufer retten. Dies bestätigt auch die Kantonspolizei.

Starker Sog und gefährliche Strömung

«Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn die vier den Absprung nicht geschafft hätten», sagt Beobachterin Pauchard. Denn wie stark die Strömung und der Sog rund um den Brückenpfeiler sind, zeigte die anschliessende Bergung des Gummiboots durch die Polizei. Aufwändig und mit vereinten Kräften brachten die Sanitätspolizisten das Boot aus dem Wasser.

Alkoholtest bei Aareböötler

Gleichzeitig haben Polizisten die vier Aareböötler am Ufer genauer kontrolliert. «Die Polizei hat bei allen einen Alkoholtest durchgeführt», so die Leser-Reporterin. Laut der Polizei Bern ist dabei eine der Personen positiv auf Alkohol getestet worden. Genaueres gibt die Medienstelle jedoch nicht preis.

Schliesslich wurden die jungen Leuten, die lediglich Badekleider trugen, mit dem Streifenwagen weggefahren. «Wahrscheinlich wurden sie heimgefahren», sagt Pauchard. So nahm der Vorfall vom Sonntag ein glimpfliches Ende.

Tödlicher Unfall im 2015

Im Jahr 2015 hingegen ging ein ähnlicher Unfall tödlich aus: Eine 29-jährige Walliserin und eine 34-jährige Französin starben, nachdem sie auf der Aare bei Belp gegen die Auguetbrücke gedrückt wurden. Sie wurden beim Zusammenstass für längere Zeit unter Wasser gezogen, erst Kollegen und Passanten konnten die beiden wieder an die Oberfläche holen. Die Hilfe kam zu spät: Die beiden Frauen starben kurze Zeit danach im Spital.

(miw)