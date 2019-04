Geht Kuh Spächtli bald auf Aulandsreise?

Mit einem Sprung über ein Mäuerchen ist Kuh Spächtli vor zwei Wochen vor einem Leben als Milchkuh davongerannt – seither verbringt das dreijährige Tier seine Tage selbstbestimmt irgendwo in den Wäldern rund um Worb.

Doch nicht genug des Abenteuers: Schon bald könnte das Tier auf Auslandsreise gehen: Eine österreichische Institution namens Gut Aiderbichl ist auf Spächtli aufmerksam geworden. Der Tiergnadenhof mit mehreren Niederlassungen im deutschsprachigen Raum möchte die ausgebüxte Kuh, der beim Auffinden der Bolzen droht, bei sich aufnehmen. Denn: «Sehr viele Leute haben sich bezüglich Spächtli bei uns gemeldet», sagt Mitarbeiterin Pascale Pineroli zu 20 Minuten.

Prominente Stallgenossen

In der Schweiz hat die Institution kein Daheim für Vieh – «Spächtli müssten wir deshalb auf einen unserer Höfe in Österreich oder Deutschland bringen». Hierfür liefen beim Gnadenhof intensive Abklärungen. Und so meldete sich Pineroli am Freitagvormittag mit der frohen Botschaft: «Wir haben für Spächtli ein Plätzchen auf einem unserer Höfe gefunden!»

132 Rinder und Kühe hat die Institution zurzeit bei sich untergebracht. Erst kürzlich ist die in Deutschland prominent gewordene Waldkuh Büxi zur Herde gestossen. Das Tier sorgte während der letzten Monate in deutschen Medien für Aufsehen. Auch hier drohte dem Ausreisser der Abschuss, Tierschützer wehrten sich und Gut Aiderbichl sprang schliesslich in die Bresche.

Im Fall Spächtli will Gut Aiderbichl nun Kontakt zum Bauer aufnehmen. Obwohl der Landwirt seine Ausreisserin Interessierten verkaufen würde, kann auch er derzeit nicht wirklich viel für Spächtli tun – das umherstreuende Tier ist nach wie vor verschollen.

(miw)