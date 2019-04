Grosse Rettungsaktion für Kuh Spächtli gestartet

Die entflohene Kuh Spächtli soll ihren Lebensabend auf einem Gnadenhof der Sitftung Gut Aiderbichl verbringen. «Wir haben die Kuh am Samstag übernommen. Jetzt starten wir eine grosse Rettungsaktion», sagt Pascale Pineroli. Denn damit die Evolénerin in ihr zukünftiges Heim übersiedeln kann, muss sie zuerst gefasst werden.

Kein leichtes Unterfangen: Seit zwei Wochen gelang es hiesigen Behörden nicht, das Tier einzufangen, gesichtet wurde es auch nur selten. «Sehr viele Menschen haben sich an uns gewandt, weil sie Spächtli helfen wollen», so Pineroli. Die Helfer würden anbieten, die Kuh selber zu suchen oder gar versuchen diese selber zu fangen. Das sei jedoch kontraproduktiv: «Es ist sehr schwer und auch gefährlich, etwa wenn die Kuh plötzlich irgendwo hinrennt, wo sie nicht hin sollte.» Der Rettungsaktion wäre am meisten geholfen, wenn Spaziergänger das betroffenen Waldgebiete meiden würde, heisst es weiter.

Im Wald fast unsichtbar

Wichtig sei, dass das Tier nicht noch mehr verstört werde. «Es braucht jetzt einfach Ruhe und Zeit», sagt Pineroli. Ihr Team bestimme derzeit mit einer Landkarte die möglichen Aufenthaltsorte der Worber Kuh. Diese würden dann in aller Ruhe durchkämmt. «Es braucht viel Erfahrung, um eine flüchtige Kuh zu fangen», so Pineroli.

Denn das Tier sei im Dickicht nur schwer zu erkennen. Ist die Kuh erstmal ausfindig gemacht, müsse man sehr behutsam vorgehen: «Ein klingelndes Handy kann bereits alles kaputt machen.» Läuft jedoch alles nach Plan, wird die Kuh mit einem speziellen Gewehr betäubt. «Der Schuss muss jedoch von naher Distanz abgefeuert werden und an der richtigen Stelle sitzen.» Dann könne Spätchtli abtransportiert werden.

Büxi war vier Wochen unterwegs

Doch bis es soweit ist, kann es laut Pineroli lange dauern – die Stiftung weiss, wovon sie spricht. Erst im Februar gelang es ihr die entlaufene Kuh Büxi einzufangen, nach vier Monaten intensiver Bemühungen. Auch diese verbringt nun ihr Leben auf einem der Gnadenhöfe in Deutschland und Österreich. Bei Büxi, die sich in der Gegend um Landshut versteckte, führten Schneespuren schliesslich zum Erfolgreichen Ende der Suche. «Wir alle wollen, dass es bei Spächtli ebenfalls eine Happy End gibt», so Pineroli.

Auf welchen der verschiedenen Gnadenhöfe Spächtli kommt, ist noch unklar: «Wir wollen das Tier und dessen Charakter erst kennenlernen. Dann wissen wir auch, wo es am besten hinpasst.»

(cho)