Gemeinde droht mit 5000 Franken Busse

«Sauberes Trinkwasser ist ein Geschenk und für viele Menschen nicht selbstverständlich.» Die mahnenden Worte der Gemeinde Unterbäch VS an seine Bewohner kommen nicht von ungefähr: Im 400-Seelen-Dorf werden Unmengen Wasser vergeudet. Die Hauptschuldigen sind Zweitwohnungsbesitzer, die während der Zwischensaison «wochenlang das Wasser in Küche/Bad laufen lassen, statt die Wohnung zu heizen», heisst es im Schreiben. So können sie Heizkosten einsparen und dennoch verhindern, dass das Wasser in den Leitungen gefriert.

Doch damit soll nun Schluss sein: Um einen Mangel an Trinkwasser zu vermeiden, will die Gemeinde fortan Kontrollen durchführen – und verantwortungslose Wohnungsbesitzer zur Kasse bitten: «Wird nachweislich Wasser verschwendet, ist der Gemeinderat berechtigt, Bussen bis zu 5000 Franken zu verhängen.»

Eine Frage der Moral – aber nicht nur

Das Problem existiere in Unterbäch wohl seit Längerem, sagt Gemeindepräsident Bernhard Wyss. In seinem vollen Ausmass sichtbar geworden sei es aber erst letztes Jahr, als man das Trinkwassernetz mit neuen Messgeräten ausgerüstet habe. «Wir haben festgestellt, dass der Wasserverbrauch während der Zwischensaison, wenn die Leute weg sind, höher ist als während der Hochsaison», sagt Wyss.

Der 59-Jährige stösst sich am Verhalten der Leute, die das Wasser laufen lassen, während ihre Wohnungen leer stehen. «Trinkwasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel, das darf man nicht einfach so vergeuden», so Wyss. Zur moralischen komme die ökonomische Komponente: Mit dem überschüssigen Trinkwasser werde in den vier Kleinkraftwerken des Dorfes Strom produziert. «Wenn im Winter zu viel Wasser verbraucht wird, fehlt uns in diesen Monaten der Überlauf.»

«Es geht wohl nur über den Geldsack»

Dass gerade in Unterbäch im Umgang mit Wasser gesündigt wird, hat auch mit dem Wassertarif zu tun: Bezahlt wird eine Pauschale, die sich an der Grösse der Wohnung orientiert. Die Einführung von Wasserzählern, wie sie die meisten Gemeinden kennen, wurde erst im letzten Dezember an der Gemeindeversammlung abgelehnt. «Im Prinzip ist das Wasser bei uns gratis», sagt Wyss.

In der Androhung der Bussen sieht die Gemeinde nun die letzte Möglichkeit, den Missstand zu beheben. Oft genug habe man versucht, an die Vernunft der Menschen zu appellieren, sagt Wyss. Gebracht habe es nichts. «Am Ende geht es wohl nur über den Geldsack.»

