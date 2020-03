Gemeinde fahndet nach Abfallsündern

Spaziergänger haben am vergangenen Sonntag im Naturreservat Stiftswald in der Nähe der Bottensteinerstrasse in Zofingen einen Haufen Laminat entdeckt. Dieses wurde im dortigen Waldstück heimlich – und auf unerlaubte Weise – entsorgt.

Die verantwortlichen Abfallsünder sollen nun aber nicht ungebüsst davonkommen: Die Gemeinde Zofingen sucht öffentlich nach Zeugen und hofft auf Hinweise: «Wer diese illegale Entsorgungsaktion beobachtet hat und Hinweise zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, dies sofort der Regionalpolizei Zofingen zu melden», schreiben die Behörden online.

Widerhandlungen gegen die Vorschriften des Reglements über die Abfallentsorgung werden mit Busse geahndet.

(miw)