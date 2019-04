Gemeinde setzt Kopfgeld auf Vandalen aus

Eingeschlagene Scheiben, besprayte Wände und zerstörtes Mobiliar. In der kleinen Solothurner Gemeinde Selzach geht es seit einiger Zeit wild zu und her. Die Polizei vermeldet, dass im Dorf seit Anfang Jahr vermehrt Sachbeschädigungen gemeldet wurden.

Andere Gegenstände, wie gestapeltes Holz, wurden von Unbekannten vorsätzlich in Brand gesteckt. Und an der Aare geriet vor einigen Tagen, aus ungeklärten Gründen, Schilf in Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Ermittlungen der Polizei waren bisher nicht Erfolgreich. Deshalb hat die Gemeinde nun eine Belohnung von 1000 Franken für Hinweise, die zu den Tätern führen, ausgesetzt.

(rc)