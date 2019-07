«Gäbe es weniger Bussen, hätte der Staat Probleme»

Radarfallen sind für viele Schweizer Gemeinden eine willkommene Einnahmequelle. Die Geräte können einer Gemeinde nämlich innert kürzester Zeit eine grosse Summe Geld in die Kassen spülen. So auch in der Berner Gemeinde Köniz: Vergangenes Jahr hat die Gemeinde rund 1,8 Millionen Franken durch Verkehrsbussen eingenommen, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Das sind 93 Bussen pro Tag, die alleine auf Könizer Boden ausgestellt wurden. Wie ist das möglich? Der Könizer Gemeinderat beschloss vor drei Jahren, die Einnahmen durch Bussen um 550'000 Franken zu steigern. In der Folge hat die Gemeinde den Bestand an Radarkameras aufgestockt: Neu hat Köniz sieben anstelle von von fünf Blitzeranlagen.

Vielen Politikern sind die Einnahmen durch Verkehrsbussen ein Dorn im Auge. «Dass der Staat Busseneinnahmen überhaupt als Budgetposten ausweist, ist eine Sauerei», sagt Nationalrat Erich Hess (SVP) auf Anfrage. Auch Casimir von Arx , Mitglied des Könizer Parlaments (GLP) findet die Einnahmequelle durch Bussen heikel : «Es ist problematisch, wenn sich der Staat finanziell von der Missachtung von Verkehrsregeln abhängig macht.»

«Jeder Blitzer dient nur der Geldmacherei »

Für Hess haben die Blitzer wenig mit Verkehrssicherheit zu tun: «Alle zusätzlichen Radargeräte werden nicht unter dem Aspekt der Sicherheit angeschafft – sondern einzig aus finanziellen Gründen.» Dies unterstreiche auch eine Aktion der Gemeinde Köniz von 2017: Damals wurde ein verkehrsberuhigendes Hindernis an der Brüggbühlstrasse kurzerhand durch einen Blitzer ersetzt (20 Minuten berichtete). Geht es der Gemeinde also gar nicht um Sicherheit? Casimir von Arx ist der Meinung, dass sich der Staat eigentlich dafür einsetzen sollte, dass Verkehrsregeln eingehalten werden: «Doch wenn ihm das gelingt, hat der Staat Geldprobleme. Das ist ein unguter Zielkonflikt.»

Dies bestätigt auch der stellvertretende Könizer Gemeindepräsident Christian Burren: «Die Einnahmen, die nicht durch Bussen generiert werden können, fehlen in der laufenden Rechnung.» Er betont jedoch, dass man die Blitzer nicht einfach hinstelle, um die Rechnung aufzupolieren. «Die zusätzlichen Blitzer sind aus finanziellen Gründen gekauft worden, tragen jedoch zusätzlich zur Verkehrssicherheit bei», so Burren.

Polizisten für Bussen missbraucht?

Die Politikerin Sabina Geissbühler (SVP) geht sogar noch weiter: Sie spricht davon, dass Polizisten gegen Jahresende unter Druck geraten, wenn die Einnahmen durch Bussen unter dem Budgetplan liegen. «Dann werden Polizisten dazu missbraucht, Verkehrsbussen einzutreiben», sagt die Berner Grossrätin. Sie lancierte deswegen bereits im Jahr 2015 eine Motion gegen den angeblichen Bussendruck. Diese wurde damals jedoch vom Regierungsrat abgelehnt. «Die Budgetierung erfolgt jeweils auf Basis von Erfahrungswerten aus den Vorjahren stammen», argumentierte der Regierungsrat.

Auch die Kantonspolizei Bern distanziert sich von den Vorwürfen: «Die Kantonspolizei Bern hat im Zusammenhang mit den genannten Kontrollen keinen Budgetdruck», sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi. Auch er betont, dass die Budgetzahlen auf Annahmen und Erfahrungswerten basierten. «Eine direkte Beteiligung an den Einnahmen gibt es nicht – womit bei Erreichen ober Übertreffen einer Budgetvorgabe für die Polizei auch kein Vorteil entsteht», so Jäggi.

Einnahmen in Köniz verdoppelt

Insgesamt wurden in Köniz im vergangenen Jahr rund 34'000 Personen mit Geschwindigkeitsbussen belegt. Im Vergleich zum Jahr 2015 eine enorme Steigerung: Damals gingen die Radargeräte nur knapp 17'000 Mal los. Die Einnhamen durch Bussen lagen damals bei 905’000 Franken, also fast bei der Hälfte der heutigen Summe.

