War es ein eiskalt geplanter Mord?

Am frühen Morgen des 7. Februar 2016 rückten Polizisten zu einem Haus in Hasle bei Burgdorf BE aus. Im Innern des alten Gebäudes, das an der Eisenbahnline liegt, trafen die Beamten um 5.40 Uhr auf eine weibliche Leiche – ihr Körper war mit Stichwunden übersät.

Die Polizei nahm den Ehemann, der beim Eintreffen der Polizei neben der Toten wartete, auf der Stelle fest. Er war auch der Anrufer, der vorgängig die 117 wählte und am Telefon sagte, er habe seiner Frau «etwas angetan». In der Untersuchungshaft gestand der damals 32-jährige Mann, seine Frau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben.

«Kein schlechter Mensch»

Für Bekannte des Paars und Nachbarn aus Hasle war das Passierte damals unfassbar: «Die Tat muss im Affekt passiert sein», sagte ein enger Bekannter von Opfer und Täter gegenüber 20 Minuten. Auch W.*, Ex-Freund der Getöteten und Vater der gemeinsamen Kinder, meinte in einem Interview mit Telebärn über den mutmasslichen Mörder: «Er ist kein schlechter Mensch.» So ging auch W. damals von einer Tat im Affekt aus. Und: «Da war bestimmt Alkohol im Spiel.»

Tat eiskalt geplant?

Jetzt, am Dienstagmorgen, wird der gebürtige Tunesier den Richtern vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft erhebt gegen den Mann Anklage wegen Mordes, eventuell auch wegen vorsätzlicher Tötung. Könnte der Mann seine Frau also alles andere als im Affekt, sondern nach eiskalter Planung ermordet haben?

Ein fünfköpfiges Richtergremium wird von Dienstag bis Freitag über den Fall urteilen. Vier Straf- und Zivilkläger werden ebenfalls vor Gericht anwesend sein. Am Dienstagmorgen beginnen in Burgdorf die Einvernahmen von Täter und Zeugen. Das Urteil soll am 17. Mai verkündet werden.

