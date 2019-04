Gestürzter Velolenker im Spital verstorben

Der Mann, der am Ostermontag mit dem Velo in Amsoldingen schwer verunfallt war, ist am Mittwochabend im Spital verstorben. Es handelt sich um einen 77-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der Velofahrer war gegen 12.15 Uhr auf der Steghalten unterwegs gewesen, kurz vor der Verzweigung Steghalten/Steghaltenstrasse gestürzt und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging dem Unfall ein medizinisches Problem voraus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Umständen sind nach wie vor im Gang.

(20 Minuten)