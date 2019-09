Getötete Wanderin war 45-jährige Solothurnerin

«Absolut furchtbar, einfach nur tragisch»: Gemeindepräsident Walter Brog ist über den tödlichen Steinschlag bei der Triftbrücke in Gadmen BE tief betroffen. Dass dort am Samstagmorgen eine Wanderin ihr Leben lassen musste, sei unglaubliches Pech. Denn er weiss: Die Verunglückte – eine 45-jährige Frau aus dem Kanton Solothurn – war mit ihrem Begleiter schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort.

Bei einer späteren Begehung des Unfallorts mit Geologen und der Polizei zeigte sich nämlich: Es löste sich am Samstagmorgen eine Platte aus einer kompakten, bis anhin unproblematischen Felspartie. Der tödliche Unfall sei also weder auf tauenden Permafrost noch auf menschliches Verschulden zurückzuführen, sagt Brog. «Ein gewisses Risiko in den Bergen besteht halt immer», so der Gemeindepräsident.

Mann musste ausgeflogen werden

So donnerten am Samstag kurz vor 11 Uhr der losgelöste Fels direkt vor der Triftbrücke auf den dortigen Wanderweg. Genau in diesem Moment waren die beiden Wanderer dort unterwegs. Frau und Mann wurden vom Fels verschüttet. Während die Frau durch den Steinschlag tödlich verletzt wurde, blieb der Mann unverletzt. «Er wurde durch einen Helikopter der Rega ausgeflogen», teilt die Polizei mit.

Wanderer evakuiert

Gleichzeitig wurde der dortige Wanderweg sofort gesperrt: Mehrere Personen, die talabwärts in Richtung Triftbrücke unterwegs waren, mussten ebenfalls per Helikopter ausgeflogen werden. Die Rega, Air Glacier, Swiss Helikopter und die Alpine Rettung Schweiz standen hierfür im Einsatz.

Mittlerweile sind sämtliche Wanderwege vor Ort wieder offen – die Fachleute haben Entwarnung gegeben.

