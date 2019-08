Thuner Glacevelos werden aus Parks verbannt

Die Hitzetage der letzten Woche steigerten das Bedürfnis nach kulinarischer Abkühlung – und damit auch die Umsätze der Thuner Glacevelos. Seit vielen Jahren sind die beiden Anbieter Lukas Külling und Markus Später mit ihren Gefährten in der Stadt unterwegs und versorgen die schwitzende Menge mit leckeren Raketen, Cornets oder Soft-Ice-Bechern.

Nun aber soll ihr Verkaufsgebiet beschnitten werden: Die Stadt als Grundeigentümerin will den Glacevelo-Betreibern für den Verkauf im Schadau- und im Bonstettenpark sowie im Camping Gwatt keine Bewilligung mehr erteilen. Dagegen wehren sich Külling und Später mit einer Unterschriftensammlung, die auch auf den sozialen Medien kursiert.

Die fahrenden Kühlboxen seien «Teil der Kultur mit ‹Service public›-Charakter», heisst es auf dem Papier. Mit dem Wegfall der besagten Anlagen als Verkaufsstandorte stehe nicht weniger als «die Existenz der Glacevelos auf dem Spiel». «Ich erwarte eine Umsatzeinbusse von 20 bis 25 Prozent», sagt Külling auf dem Schadaupark-Spielplatz zu 20 Minuten. Den Entscheid der Stadt sieht er als «Eingriff in die freie Marktwirtschaft» und als Zeichen gegen die Diversität des Verpflegungsangebotes.

Neue Betreiber vor Konkurrenz schützen

Die Stadt kontert: Die Glacevelo-Betreiber seien bereits vor längerer Zeit über die Änderung der Bewilligungspraxis informiert worden und stünden mit den zuständigen Behörden in Kontakt, sagt Robert Rathmayr, Leiter Facility Management der Stadt Thun, auf Anfrage.

Das Verbot im Schadaupark und im Camping Gwatt rühre daher, dass in diesen Anlagen neue Betreiber im Einsatz stünden. Diese hätten auf eigene Rechnung in ein attraktives Verpflegungsangebot investiert. «Das Angebot wurde durch die neuen Betriebe verbessert und steht nun ganzjährig, also auch bei schlechtem Wetter, den Besuchern zu Verfügung», meint Rathmayr.

Daher wolle die Stadt Thun die neuen Vertragspartner unterstützen und vor der Konkurrenz im Sommer schützen. Rathmayr weist weiter daraufhin, dass es in den Parkanlagen ohnehin seit geraumer Zeit ein Fahrverbot auch für Fahrräder gebe. «Den Glacevelos wurde lediglich verboten, in den Parks und im Camping zu verkaufen», betont er. Ausserhalb dieser Zone und bei den Parkeingängen sei der Verkauf weiterhin gestattet.

«Für uns geht es ums Überleben»

Dass die Stadt die neuen Betreiber vor Konkurrenz durch die Glacevelos schützen will, darüber kann Külling nur den Kopf schütteln. Ein paar Meter nebenan, im Restaurant des Schlosses Schadau, gebe es zweifellos wunderbare Glace-Coupes, die allerdings auch ihren Preis hätten. Er dagegen biete Einzelglacen an, die für alle erschwinglich seien, wo auch Kita- oder Kindergeburtstagsgruppen gern zugreifen würden. «Da werden völlig unterschiedliche Kundensegmente angesprochen», sagt Külling. Im Übrigen wisse man erst seit Anfang Juli von der Reduktion der Verkaufsstandorte.

Rund 400 Unterschriften haben Külling und Später bislang gesammelt. Bis am 5. August müssen sie die Bögen beim Gewerbeinspektorat einreichen. Die Glaceverkäufer hoffen, dass die Stadt ihre Bewilligungspraxis noch einmal überdenkt. Külling: «Wir sind kleine Player. Für uns geht es ums Überleben.»

