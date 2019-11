30-Zentimeter-Granate in Berner Quartier entdeckt

An der Greyerzstrasse nahe dem Berner Wyleregg hielten die Bewohner am Freitag den Atem an. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert, Spezialisten der Armee und Kapo Bern waren im Einsatz. Grund war eine Spitzgranate, wie der «Blick» berichtet: «Jemand hat eine Spitzgranate in einem Garten deponiert», so Armee-Sprecher Daniel Reist zu 20 Minuten. 30 Zentimeter lang sei das Geschoss gewesen. Kurz vor Mittag wurde es entdeckt und gemeldet.

Bei der 7,5-cm-Spitzgranate handelt es sich um ein Geschoss, welches vor allem von der Gebirgsartillerie benutzt wurde. Die Granaten wurden über eine mobile Kanone abgefeuert. Sie wurde ab 1936 produziert.

Reist: «Spezialisten haben festgestellt, dass das Geschoss transportfähig ist.» Darum wird es derzeit nach Thun gebracht, wo es kontrolliert gesprengt werden soll. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Sämtliche Wohnungen des betroffenen Wohnhauses wurden evakuiert. Zudem wurden Bewohner der umliegenden Häuser aufgefordert Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen.

«Mir wurde von der Polizei geraten die Fensterläden zu schliessen, die Fenster aber offen zu halten», so eine Anwohnerin zu 20 Minuten. Eine andere Nachbarin meint: «Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich all die Polizisten und das Armeefahrzeug sah. Ich bin froh, dass es gut ausging und es nun vorbei ist.»

