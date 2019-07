Katzenmütter verschwinden samt Jungen

Grosser Schreck für Familie J. aus Diessbach bei Büren BE. Am Dienstag mussten sie feststellen, dass Katzenmama Baluh und ihre drei Jungen nicht mehr zu Hause waren. «Plötzlich waren sie spurlos verschwunden», sagt S. J.* Fünf Jungtiere sind Mitte April zur Welt gekommen, zwei davon konnte die Familie schon in einem neuem Daheim platzieren. Die anderen drei lebten noch zu Hause bei ihrer Mutter und sind laut J. zutraulich und handzahm. «Ich weiss nicht, ob es Diebe waren oder Raubtiere», so S. J. Eine andere Erklärung habe sie nicht.

Ähnlicher Fall im Nachbardorf

«Was ich komisch finde, ist, dass auch im Nachbardorf eine Katzenfamilie verschwunden ist», sagt J. Dies bereite ihr Sorgen. Drei Tage bevor Baluh und ihre Jungen verschwunden sind, ging in Wengi bei Büren BE, eine Vermisstenmeldung für Katzenmama Viki und ihre zwei Jungkatzen ein. Die beiden Ortschaften liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt, dazwischen liegen bloss ein Wald und ein paar Felder. Zufall?

«Eine Katzenfamilie verschwindet nicht einfach so»

Die Tierschutzbeauftragte der Region Biel, Elsbeth Hofer, sagt, dass sie noch nie von so einem Fall gehört habe. «Wenn es die Hauskatzen zu Hause gut haben, dann verschwinden sie in der Regel nicht spurlos mit ihren Jungen», so Hofer. Es komme sehr selten vor, das eine Katzenmutter mit ihrem Nachwuchs als vermisst gemeldet werde. Mehrere Tierarztpraxen in der Region bestätigen dies. Hofer vermutet, dass die Katzen gestohlen wurden.

Auch der zuständige Wildhüter Romeo de Monaco kennt keinen vergleichbaren Fall. Dass ein Raubtier dafür verantwortlich sein könnte, schliesst er aus. «Ich würde sagen, dass in weniger als 10 Prozent der Fälle, ein Raubtier für das Verschwinden von Katzen verantwortlich ist.»

Erfolg dank Falle

M. R. aus Wengi bei Büren weiss, wie sich die Familie J. fühlt. Auch bei ihr waren die Sorgen nach dem Verschwinden ihrer Katzenfamilie gross. Immerhin: Die beiden Junkätzchen sind wieder daheim. R. konnte sie mit Hilfe einer Katzenfalle unweit von ihrem Zuhause einfangen. Vom Muttertier fehlt aber noch immer jede Spur. «Wir sind so froh, dass wir zumindest die Kleinen gefunden haben. Sie sind gesund aber ein bisschen verwirrt», so R.

Familie J. will es nun auf die selbe Weise versuchen: Man überlege sich den Einsatz einer Katzenfalle und eines Suchhundes, um Baluh und die drei Kleinen wiederzufinden.

(km)