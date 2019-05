Polizeieinsatz in Belp – mehrere Verletzte

Leser-Reporter berichten von einem Grosseinsatz auf der Steinbachstrasse in Belp BE. «Die Einsatzkräfte haben sich vor einem Motel versammelt und sind mit Maschinengewehren bewaffnet. Es scheint etwas Grösseres im Gang zu sein», so ein Leser. Etwa sechs Einsatzfahrzeuge seien vor Ort und weitere würden sich dem Motel nähern.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage einen Einsatz in Belp, der immer noch im Gange sei. Um 18 Uhr sei eine Meldung wegen einer Auseinandersetzung eingegangen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr. Nähere Informationen, unter anderem ob Waffen im Spiel sind, konnten aktuell noch nicht erteilt werden.

Wir stehen aktuell wegen einer Auseinandersetzung im Einsatz. Für die Öffentlichkeit besteht keine Gefahr. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) May 11, 2019

(kat)