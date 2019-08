Polizei muss Person «gezielt überwältigen»

Ein Absperrband war am Montagmorgen grossräumig um das SRF-Radiostudio an der Berner Schwarztorstrasse angebracht, etliche Polizisten, Feuerwehren und mindestens ein Ambulanz-Team vor Ort. «Wir haben derzeit einen Einsatz an der Schwarztorstrasse. Mehr können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen», hiess es zuvor lediglich bei der Medienstelle der Kapo Bern. Auch das SRF wollte nicht zum Vorfall informieren.

Licht ins Dunkle bringt Polizeisprecher Christoph Gnägi vor Ort, als der Einsatz um etwa 10 Uhr beendet war. Eine Person habe um 7.30 Uhr den Eingangsbereich des Radiostudios an der Schwarztorstrasse betreten: «Diese drohte, sich etwas anzutun.» Mehrere Einsatzkräfte wurden daraufhin aufgeboten und «versuchten Kontakt mit der Person aufzunehmen». Die Person kooperierte jedoch nicht und musste laut dem Kapo-Sprecher «gezielt überwältigt» werden. Sie sei mittlerweile für weitere Abklärungen ins Spital überwiesen worden. «Es machte von aussen jedoch nicht den Eindruck, dass die Person verletzt war», so Gnägi.

Mitarbeiter vom SRF seien keine betroffen gewesen. «Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass die Person auch anderen schaden wollte.» Die Person sei nicht bewaffnet gewesen.

Kurz nach 10.30 Uhr wurde das gesamte Areal wieder freigegeben.



(cho)