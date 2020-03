H&M ist fertig desinfiziert und wieder geöffnet

Die H&M-Filiale an der Berner Spitalgasse blieb am Donnerstag ganztags geschlossen. Jeder Winkel und Ecken des Geschäfts wurde von Spezialisten in Ganzkörper-Schutzanzügen desinfiziert. Der Grund: Eine Ladenmitarbeiterin hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Nun, am Freitag, stehen die Ladentüren wieder offen. Die Desinfektionsarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen. «Wir haben wieder ganz normal geöffnet», sagt eine Mitarbeiterin zu 20 Minuten. Das ganze Geschäft sei gereinigt worden – die Kunden sind zum Shoppen also wieder willkommen. Laut der Mitarbeiterin würden diese auch am Tag nach der temporärer Schliessung zum Einkaufen vorbeikommen – «wir haben nicht weniger Kunden als sonst im Geschäft.»

Keine Gefahr für Berner Shopper

Die Kleiderkette bestätigte am Donnerstag gegenüber 20 Minuten, dass jemand vom Personal positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Für H&M habe die Sicherheit der Mitarbeitenden und Kunden absolute Priorität, hiess es in einem Schreiben des Unternehmens.

Laut der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern müssen Kunden, welche das Geschäft in letzter Zeit betreten hatten, deshalb nicht um ihre Gesundheit bangen. Sprecher Gundekar J. Giebel: «Wer über 15 Minuten engen Kontakt mit der betroffenen Angestellten hatte, sollte sich selber beobachten. Falls entsprechende Symptome auftreten, bitte eine der verschiedenen Hotlines kontaktieren.»

(miw)