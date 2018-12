Haben Sie schon dieses Weihnachtsdorf gesehen?

Mehr Weihnachten ist kaum möglich: Abertausende Lichter in allen möglichen Farben und Formen erstrahlen an der Stegmattstrasse in Lyss. Seit Samstag, pünktlich um 17 Uhr, leuchten die üppigen Weihnachtsbeleuchtungen von sechs Wohnhäusern im Stegmattquartier in Lyss in ihrer vollen Pracht.

Vor 35 Jahren hatte alles mit Martin Steffen angefangen. Er war der erste, der mit seiner Frau sein Haus mit Lichtern geschmückt hat. In den folgenden Jahren kamen weitere fünf Parteien dazu. In der Adventszeit werden nun Abend für Abend Leute das Quartier besuchen, um die Beleuchtung live zu bestaunen.





(miw / sda)