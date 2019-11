«Es hat mich sehr viel stärker belastet, als ich das gedacht hätte», sagt Lea U. Die Bernerin wurde Opfer von Hackern. Am Samstag konnte sich U. plötzlich nicht mehr auf Facebook anmelden – das Profilpasswort war ein anderes. Auch der Zugriff zum Mail-Konto wurde ihr verweigert. Da realisierte die 27-Jährige dass sie gehackt worden war: «Schlimm war, als ich bemerkte, dass die Hacker meine Freunde auf Facebook anschrieben.» Diese erhielten von den Hackern Nachrichten wie «Schick mal dini Nummere Schätzeli», liessen sich gar auf Chats mit den Freunden ein, waren sexistisch und beleidigend. «Und das alles in meinem Namen», so U.

Umfrage Wie stark sind Ihre Passwörter im Internet? Sehr stark! Ich bin sehr vorsichtig.

Was heisst da PasswörtER? Ich habe nur eins...

So so lala.

Die junge Mutter versuchte mit Facebook in Kontakt zu treten, durchsuchte Foren nach Hilfestellungen doch nichts führte zum gewünschten Erfolg: «Es war ein Odyssee. Ich fühlte mich besonders von Facebook im Stich gelassen, nirgends fand ich Hilfe.»

Link bringt die Erlösung

Für Opfer von Cyberkriminalität hat Facebook Hacked ins Leben gerufen. Hier erhalten betroffene rasch Hilfe, verspricht Facebook-Sprecher Johannes Prüller: «Die Meldung geht dann immer an einen Mitarbeiter, der gerade ‹on call› ist.» Seit 2013 bietet das Soziale Netzwerk zudem die Funktion von Vertrauenskontakten an. Damit können Hacking-Opfer die Hoheit über ihr Profil über den Account einer vertrauten Person zurückerlangen.

Ausserdem empfiehlt Facebook die zweistufige Authentifizierung zu aktivieren. Damit muss jeweils ein Sicherheitscode bei der Anmeldung an einem neuen Gerät eingegeben werden. «Fremden wird es somit erschwert, sich nochmalig Zugriff zu verschaffen», so Prüller.

Sicherheit im Wandel

Trotz Sicherheitsmassnahmen kommt es immer wieder vor, dass Nutzer Opfer von Cyberkriminellen werden. Auch weil viele den Schutz ihres Accounts nicht aktualisieren, wie auch das Beispiel von U. zeigt, die seit Dienstag ihr Profil zurück hat: «Ich habe mein Account vor über 10 Jahren angelegt und die Sicherheitsmassnahmen nie verschärft. Das war ein Fehler.»

Diesen hat die Facebook-Nutzerin nun korrigiert – sie hat neue, bessere Passwörter und die Sicherheitseinstellungen überarbeitet. Zurück würde ein fahler Nachgeschmack bleiben: «Ich habe gesehen, dass leider viele meiner Freunde ihre Handynummern den Hackern mitteilten.»

Daten sind Geld

Der Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melani des Bundes ist die Masche bekannt. «Wie viele andere Daten auch lassen sich Handynummern verkaufen oder für andere Angriffe und Missbräuche benutzen», sagt Pascal Lamia, Leiter bei Melani.

Auffällig beim Hackangriff auf die Bernerin ist, dass die Nachrichten teilweise in Schweizer Dialekt geschrieben waren. Laut Lima würden im Untergrund des Internet weltweit organisierte Gruppierungen agieren und die Cyber-Angriffe durchführen. «Diesen Gruppierungen ist auch zuzutrauen, dass sie jemanden anstellen, der Schweizerdeutsch spricht.»

Das Schweizerdeutsch der Hacker verursachte U. besonders Probleme: «Viele dachten, dass die Nachrichten von mir kommen. Einige wurden sogar wütend.» Sie habe nun alle angeschrieben und sie informiert, was geschehen sei.

(cho)