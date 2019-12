Hägar ist im Alter von 15 Jahren gestorben

Es sind traurige Tage für Schweizer Zoos: Nachdem im Aquarium des Zürcher Zoos der beliebte Zitteraal gestorben ist, hat jetzt auch noch der Tierpark Bern traurige Nachrichten zu verkünden: Das zottlige «Urtier», der Moschusochse Hägar, ist am frühen Morgen des 2. Dezember 2019 im Alter von 15 Jahren gestorben.

Hägar hatte gemäss den Pflegern seit einiger Zeit mit wiederkehrenden Atemwegserkrankungen zu kämpfen. Jetzt hat auch sein Herz aufgehört zu schlagen. «Er wird uns fehlen!» teilen die Mitarbeiter des Zoos am Montagnachmittag nun mit.

Der Nachruf des Tierparks rührt: «Unvergesslich bleiben seine Brunftgebärden, wenn der Dickschädel mit voller Wucht frontal in Baumstämme und Steinkörbe galoppierte, um die überschüssige Energie loszuwerden. Oder sein furchterregendes Brüllen, das Reiben des Kopfes am Boden und die Drohangriffe, um seine imposante Erscheinung zu demonstrieren.» In den letzten Jahren sei sein Temperament allerdings sanfter geworden, steht in der «Todesanzeige» geschrieben.

Hägar hinterlässt zwei Weibchen und elf Kinder

Nicht nur seine Pfleger sind traurig, auch fehlt Hägar im Dählhölzli seinen Artgenossen. Mit den Weibchen Helga und Maike verbrachte Hägar nämlich viele Jahre – laut dem Tierpark waren die drei ein eingespieltes Team. Hägar war zudem ein erfolgreicher Vater, wobei er die Aufzucht der elf Jungtiere in Moschusochsen-Manier vertrauensvoll seinen Weibchen überliess.

(miw)