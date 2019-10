Handyantenne in Brand gesetzt

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr die Meldung, dass an der Seestrasse in Thun eine Mobilfunkantenne in Brand steht. Umgehend rückte sowohl die Polizei, wie auch die Feuerwehr Thun aus, um das Feuer zu löschen.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und gelöst werden. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese geht davon aus, dass es Brandstiftung war. Ob es sich um eine 5G-Antenne handelt, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(km)