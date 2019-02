Tierschützer empört, weil Polizei Katze erschoss

Als ein Leser-Reporter am Montagabend in Balsthal SO sah, dass eine Katze angefahren wurde, bot er der anwesenden Polizisten seine Hilfe an. «Ich wollte die verletzte Katze in den Notfall bringen.» Daraus wurde jedoch nichts. Als die verletzte Katze sich stark wehrte, habe der Polizist seine Dienstwaffe gezückt und das Tier erschossen. «Hätte die Polizei die Katze nicht in den Notfall bringen müssen?», fragt sich der Leser-Reporter.

Umfrage Haben Sie auch schon angefahrene Katzen angetroffen? Ja. Es war schrecklich.

Zum Glück nicht.

Ich habe bereits verletzte Büsis zum Tierarzt gebracht.

Bildstrecken Angefahrene Katze

«Polizei muss dringend geschult werden»

Der geschilderte Fall wurde in einer Facebook-Gruppe über Rechtsfragen diskutiert. 20 Minuten konnte mit der Juristin und Aktivistin Esther Geisser von der Tierschutzorganisation Netap sprechen, die über den Fall informiert worden war. «Ich gehe nicht davon aus, dass der betreffende Polizist fachkundig genug war, die Katze zu töten», und verweist auf Artikel 177 der Tierschutzordnung, der besagt, dass Tiere nur von Personen getötet werden dürfen, die sich die Fachkompetenz für das Töten von Tieren aneignen konnten.

Die engagierte Tierschützerin sieht grossen Handlungsbedarf seitens der Polizei: «Die Polizisten sollten im Umgang mit Unfalltieren geschult werden.» Aufgrund der vielen Unfälle mit Tieren brauche es dringend Aufklärungsarbeit.

Ob nun auf die Polizisten rechtliche Schritte zukommen werden, hält die Juristin für möglich: «Der Halter der Katze oder auch das Veterinäramt könnten Anzeige einreichen.» Eines steht für die Zürcherin fest: «Wäre die erschossene Katze meine gewesen, würde ich den Fall umgehend genau geklärt haben wollen.»

Katze mit schwersten Verletzungen

20 Minuten bat die Kantonspolizei Solothurn um eine Stellungnahme. Mediensprecher Andreas Mock: «Grundsätzlich ist die Polizei berechtigt, einem verletzten Tier einen Fangschuss anzutragen. Diese Massnahme muss dann ergriffen werden, wenn ein Tier derart schwer verletzt ist, dass es möglichst rasch von seinen Leiden erlöst werden muss.» Den konkreten Fall vom Montagabend bestätigt er und schildert die Beweggründe seitens der Polizei.

Gegen 21.45 Uhr habe die Polizei einen Hinweis bekommen, dass in Balsthal eine Katze angefahren worden sei. Beim Eintreffen seien mehrere schwerste Verletzungen festgestellt worden. «Die Katze konnte sich nicht mehr bewegen, blutete aus beiden Ohren, ein Auge befand sich ausserhalb der Augenhöhle.» Zudem sei es offensichtlich gewesen, dass die Katze starke Schmerzen hatte und ihr nicht mehr geholfen werden könne, so Mock.

Besitzer der Katze konnte nicht ausfindig gemacht werden

Die Katze sei weder gechipt gewesen noch trug sie ein Halsband. Demnach konnte man den Besitzer nicht zeitgerecht ausfindig machen. Um dem Tier weitere Qualen zu ersparen, habe man dieses mit einem die Schuss aus der Dienstwaffe erlöst. «Jede Massnahme, die das Leiden dieser Katze hinausgezögert hätte, wäre aus Tierschutzgründen in der Situation nicht zu verantworten gewesen.»

Bei der Kapo Solothurn finde sehr wohl Aufklärungsarbeit statt, betont Andreas Mock: «Unsere Polizisten sind im Umgang mit verletzten Tieren ausgebildet; regelmässig finden zudem entsprechende Ausbildungen statt.»

(bho)