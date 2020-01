Hat arbeitsloses Paar sein Baby ausgesetzt?

Die Polizei hat die Mutter des Babys, das in Därstetten bei einer Abfallsammelstelle gefunden wurde, ermittelt. Die Frau hat zugegeben, das Kind in einer Kartonschachtel ausgesetzt zu haben.

«Sie gab an, bewusst einen frequentierten Ort ausgewählt zu haben, in der Hoffnung, dass das Kind dort rasch aufgefunden würde», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Zuvor habe sie es ohne fremde Hilfe unweit der Fundstelle zur Welt gebracht.

«Sie hatten Pech im Leben»

Laut Informationen von 20 Minuten handelt es sich bei den Eltern des Neugeborenen um ein Paar aus der Region. Laut einem Bekannten sind beide schon etwas älter. «Es geht ihnen psychisch schlecht», sagt er. Beide seien arbeitslos.

Er habe nicht gewusst, dass die Frau schwanger gewesen sei, so der Dorfbewohner. Manchmal sei die Frau mit weiten Pullis herumgelaufen. «Sie wollte die Schwangerschaft wohl verstecken.» Er habe sie allerdings selten gesehen, da sie nicht oft das Haus verlasse. Der Mann wiederum sei in letzter Zeit oft wütend gewesen.

Die beiden seien liebe Leute, aber hätten viele Probleme. Das Geld sei bei den beiden sehr knapp. «Sie hatten Pech im Leben. Ihre soziale Situation ist desaströs», so der Bekannte.

Ermittlungen aufgenommen

Das Paar sei regelmässig beim Werkhof spazieren gegangen. «In der Nacht auf Samstag sah ich sie im Auto wegfahren.» Am Sonntagvormittag seien die beiden von der Polizei zuhause abgeholt worden. «Ein Kastenwagen mit zwei Polizisten und ein ziviler Einsatzwagen mit drei Polizisten sind vorgefahren.»

Das Mädchen befindet sich weiterhin im Spital, wo es medizinisch betreut wird. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. «Im Rahmen der nun folgenden Ermittlungen gilt es insbesondere zu klären, inwiefern Straftatbestände vorliegen», heisst es in der Mitteilung weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung. Auf Anfrage von 20 Minuten nahm die Polizei nicht weiter Stellung.





