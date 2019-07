«Der Regen ist für uns ein Geschenk des Himmels»

Das Wochenende hat der Schweiz viel Regen beschert, was alle Feuerwerk-Händler und -Verkäufer der Schweiz aufatmen liess. Bis zum 1. August sollen die Temperaturen zudem nicht über 30 Grad steigen und die Waldbrandgefahr wurde in diversen Kantonen heruntergestuft. Dem Feuerwerksverkauf für die 1.-August-Feier steht also nichts mehr im Weg.

Umfrage Braucht es am 1. August Feuerwerk? Ja! Das gehört einfach dazu.

Wenn es derart trocken ist, ist es schlicht zu gefährlich.

Nein! Man kann auch ohne Feuerwerk feiern.

Der Verkauf muss diese Jahr gut laufen

«Dank dem Regen des letzten Wochenendes sind wir sehr zuversichtlich, dass es nirgends ein Verbot geben wird», sagt Franklin Herz, Geschäftsführer der Weco Suisse AG in Walterswil SO, dem grössten Feuerwerk-Händler der Schweiz. «Es ist wie ein Geschenk des Himmels.» Das Unternehmen hoffe nun, dass die Schweizer den 1. August wie gewohnt mit Feuerwerken zelebrieren würden.

«Drei Viertel unseres Gewinns machen wir durch den Feuerwerksverkauf am Nationalfeiertag», erklärt Herz, «wir sind darauf angewiesen, dass der Verkauf dieses Jahr gut läuft.» 2018 hat es aufgrund der enormen Trockenheit in fast allen Kantonen ein Feuer- und Feuerwerksverbot gegeben. Eine Wiederholung dessen würde das Unternehmen nicht verkraften, wie die «Solothurner Zeitung» schreibt.

Nicht nur die Weco, sondern auch weitere Feuerwerk-Händler und -Verkäufer haben im vergangenen Jahr Verluste erlitten. So auch Wilfred Burri aus Bern, der das Geschäft Knallfred besitzt. Er ist erleichtert, dass es am Wochenende geregnet hat und es kein Feuerwerksverbot geben wird: «Das letzte Jahr war für alle in dieser Branche sehr schwierig».

E-Feuerwerke sind keine Option

Im Zuge der Klimadebatte ist auch Feuerwerk zunehmend unter Druck geraten. Bereits haben einige Städte wie zum Beispiel Olten im Kampf gegen den Klimawandel beschlossen, auf das 1.August-Feuerwerk zu verzichten.

Laut Herz machen Feuerwerke aber nur einen geringen Teil der Umweltverschmutzung aus. «Die Debatten rund um das Feuerwerksverbot sind ein Politikum», sagt er. In Zukunft mit Alternativen zu arbeiten, etwa mit einer Drohnenshow, sei für ihn keine Option. «Wir bieten kein E-Feuerwerk an und werden dies auch in Zukunft nicht tun», stellt Herz klar. Das Unternehmen produziere und verkaufe ausschliesslich traditionelles Feuerwerk.

«Es gibt keinen Plan B bei uns»

«Es gibt keinen Plan B bei uns, wir leben vom Feuerwerk», so Herz weiter. Für die Händler sind der 1. August und Silvester matchentscheidend. «Ich hoffe auf die Toleranz der Leute und der Politiker, dass sie uns nicht alle Freude wegnehmen wollen, und dass Feuerwerke weiterhin erlaubt sind», sagt Herz. «Wir sind Feuerwerker – das ist unser Geschäft, unser Leben.»

(km)