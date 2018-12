Hat jemand Andrii (13) gesehen?

Seit Sonntag, dem 23. Dezember, wird der 13-jährige Andrii aus Aegerten BE vermisst. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem Jungen.

Zum letzten Mal wurde Andrii gesehen, als er am Sonntagabend in seinem Wohnort zu Fuss unterwegs war. Zudem liegen Hinweise vor, wonach sich der Jugendliche am Sonntagabend noch beim Bahnhof in Brügg aufgehalten haben könnte.

Als die Polizei am selben Abend um 22 Uhr über das Verschwinden von Andrii informiert worden war, leitete sie umgehend erste Abklärungen ein. Trotz umfangreichen Suchmassnahmen konnte der Jugendliche aber bisher nicht gefunden werden.

Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden.

Dazu gibt die Polizei folgendes Signalement bekannt: Andrii ist zirka 160 bis 165 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat dunkle Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer Winterjacke mit gelb-grauem Tarnmuster und einer grauen Trainerhose bekleidet. Er spricht Schweizerdeutsch.

(miw)