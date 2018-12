Vermisster Andrii (13) in Deutschland aufgetaucht

Der 13-jährige Andrii aus Aegerten BE war zuletzt am Sonntag gesehen worden. Seither suchte die Polizei fieberhaft nach dem Jungen. Ein Foto von ihm wurde am Donnerstag von sämtlichen grösseren Medien verbreitet. Nun kam der Bub laut «Blick» in Deutschland zum Vorschein. Die Mutter von Andrii gibt gegenüber der Zeitung an, dass ihr Sohn wohlauf sei: «Ich bin froh, ist er lebend aufgetaucht.» Die Polizei habe ihr am Freitagmorgen die gute Nachricht mitgeteilt.

Hinweise aus der Bevölkerung

Zuletzt wurde Andrii gesehen, als er am Sonntagabend in seinem Wohnort zu Fuss unterwegs war. Laut Kapo lagen Hinweise vor, wonach der Jugendliche am Sonntagabend noch beim Bahnhof in Brügg gesehen worden sei. Während der Weihnachtstage fehlte vom Jungen schliesslich jede Spur. Die Kapo bat die Bevölkerung am Donnerstag schliesslich um Hilfe, um den Jungen zu finden.

«Gestützt auf den Zeugenaufruf gingen bei der Kantonspolizei zahlreiche Meldungen ein. Schliesslich konnte der Aufenthaltsort des Vermissten ausfindig gemacht werden», sagt Kapo-Sprecherin Corinne Müller. Der Junge sei unverletzt und in betreute Obhut gegeben worden.

(cho)