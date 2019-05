Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Gegen 17.20 Uhr ist der Kantonspolizei Bern ein Brand in Steffisburg gemeldet worden. Ein Mehrfamilienhaus am Ortbühlweg war in Flammen geraten. Die Feuerwehr war sogleich vor Ort.

Nach jetzigen Kenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten. Mehreren Menschen ist es gelungen, sich selbst vor dem Brand in Sicherheit zu bringen. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen und laufen nach wie vor.

Wegen des Brandes musste der Ortbühlweg vorübergehend geschlossen werden. Die Feuerwehren Steffisburg und Thun stehen im Einsatz.

(doz)