Hinter dickem Rauch steht ein Haus in Brand

Ein Leserreporter hat am Nachmittag des Karfreitags mitgeteilt, dass ein Feuer in einem Haus in Saanen ausgebrochen sei. Auf Anfrage bestätigte die Kantonspolizei Bern diese Meldung. Sie sei um 16.15 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Keine Kenntnis über verletzte Personen

Das brennende Mehrfamilienhaus steht am Pfyffeneggweg. Weitere Details konnte Ramona Mock, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, nicht machen, weil die Löscharbeiten noch andauern. Die Polizei hat laut Mock keine Kenntnis über verletzte Personen.

