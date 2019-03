Angebetete sagt vor der ganzen Kompanie Ja

Auf dem Thuner Exerzierplatz stehen Soldaten im Kampfanzug im strammer Haltung beim Abtreten. Ein Hauptfeldwebel erteilt der Kompanie in lautem Befehlston Kommandos. Nach dem Befehl «Ruhn!» folgt die Überraschung: Der Unteroffizier wendet sich zu den Besuchern und fordert eine junge Frau zum «Vortreten» auf. Dann wird seine Stimme weicher – er versichert der Frau seine Liebe, sagt, wie froh er sei sie in seinem Leben zu haben, zieht eine kleine Schatulle aus der Uniform und geht vor ihr auf die Knie.

Als der Unteroffizier dann den magischen Satz: «Willst du mich heiraten» ausspricht, hält der ganze Waffenplatz den Atem an. Erst nach dem Nicken der Freundin bricht Jubel aus und die Soldaten lassen rote Rosenblätter regnen. Doch dies bekommt das frisch verlobte Paar vor lauter Glücksgefühlen kaum noch mit: Sie fallen einander in die Arme und geben sich einen dicken Schmatzer.

Dann überreicht der Kompaniekommandat dem Liebespaar einen Blumenstrauss. Auch den Kollegen im Hintergrund weicht das Grinsen nicht vom Gesicht.

«Ich wollte etwas Besonderes tun»

Die Besucher waren völlig überrascht, als sie am samstäglichen Besuchstag diese Szene miterlebten. So auch ein Leser-Reporter, der seinen Bruder besuchte. «Ich fand es so herzig, dass ich gleich mein Handy zückte und das Ganze filmte», so der Leser. Es sei völlig unerwartet gekommen.

Der frisch verlobte H. S.* lässt seinen Antrag Revue passieren: «Ich war ziemlich nervös, aber als dann das Ja-Wort kam, verflogen alle meine Bedenken.» Der 21-Jährige wollte seiner Freundin unbedingt einen speziellen Antrag machen: «Alles was ich im Internet gesehen habe, gab es ja bereits. So kam mir ein Geistesblitz und ich weihte daraufhin unsere beiden Familien ein.» Eine Angehörige hielt den Moment auf Video fest. S. und seine Freundin seien nun bald schon drei Jahre zusammen.

Heimliche Ringe

«Am Wochenende zuvor liess ich meinen Schatz unauffällig Ringe probieren», so der Hauptfeldwebel. Das Einzige, was der 19-Jährigen suspekt erschien, war, dass alle Familien und Verwandte am Besuchstag eingeladen waren.

So war die Überraschung gross. Zwar wollten sich die beiden noch dieses Jahr verloben, aber dass dies ausgerechnet am Besuchstag bei der Armee geschieht, habe seine Partnerin nicht kommen sehen. Wann die beiden heiraten werden, bleibt noch offen.

(pal)