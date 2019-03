Heiratsantrag vor tausenden Fasnächtlern

«Ich bin noch ganz im Film. Was gestern geschah, war wunderschön», sagt Nathalie Hulliger aus Däniken. Die 25-Jährige ist seit Dienstagabend verlobt. Auf dem Kirchenplatz in Olten, mitten während des fasnächtlichem Monsterkonzert, hielt ihr Freund Rolf Elia um ihre Hand an.

«Ich war extrem nervös», so der 28-Jährige aus Twann. Er habe im Vorfeld Kontakt mit den Organisatoren gehabt, die sowohl Mikrophon als auch Spielpause für ihn organisiert hätten. Seine romantischen Worte fielen auf fruchtbaren Boden: «Dass er seine Liebe zu mir vor so vielen Menschen bekundete – ich konnte nicht anders als weinen und ja sagen», so Hulliger. Ihr Schwester habe das Ganze auf Film festgehalten (siehe Video oben).

(20 Minuten)