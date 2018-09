YB-Fan provoziert ManU-Trainer Mourinho

Nicht gerade die feine Art: Als am Dienstagmorgen die Fussballmannschaft aus Manchester am Flughafen in Belp landete, wurde deren Trainer José Mourinho in voller Lautstärke provoziert. «Du hast hier nichts zu gewinnen – geh nach Hause», rief der Zuschauer dem Startrainer in holprigem Englisch zu. «No points - zero points for you!»

Diese unhöflichen Empfangsszene geht nun viral. In Gruppenchats und auf Sozialen Netzwerk wird der freche YB-Fan sogar gefeiert.

(miw)